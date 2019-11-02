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Светлаков рассказал, как узбеки пытались закрыть его ресторан

Недовольство названием питейного заведения высказывали представители диаспоры.

Светлаков рассказал, как узбеки пытались закрыть его ресторан
Светлаков рассказал, как хотели закрыть его ресторан/http://globallookpress.com/

Сергей Светлаков вспомнил, как представители узбекской диаспоры в Екатеринбурге требовали закрытия его ресторана Eshak. Им не понравилось, как шоумен назвал свое заведение. Как утверждали представители узбекской диаспоры, на Востоке слово «ишак» имеет крайне негативный оттенок. Они утверждали, что он позорит всех узбеков, которые проживают на Среднем Урале.

Сергей Светлаков. Фото
Ресторан Светлакова хотели закрыть/http://globallookpress.com/

На претензии Светлаков ответил, что для него ишак — это в первую очередь ассоциация с фольклорным персонажем Ходжой Насреддином, памятник которому даже установлен в центре столицы Узбекистана в Ташкенте. Впрочем, узбеки заняли крайне воинственную позицию.

Как сказал Светлаков, в какой-то момент ситуация стала выходить из-под контроля. К ресторану приехали люди с оружием. Они сказали, что разобьют все стекла, если шоумен не одумается.

Со своей стороны, Светлаков решил в этом вопросе идти до конца. К делу подключилась полиция. Только после этого конфликт удалось погасить. Представители узбекской диаспоры успокоились. Шоумен заметил, что решил отстаивать свою правоту, потому что был уверен в правильности своих действий. Кроме того, ему было не по душе, что кто-то пытался диктовать ему свои условия в его родном городе, сообщает РБК.

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ЕкатеринбургСергей СветлаковТашкент
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Светлаков рассказал, как узбеки пытались закрыть его ресторан
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