Семилетний сын Рудковской снялся в стильном образе от Moschino

Яна Рудковская не представляет своей жизни без светских раутов. Она любит наряды от кутюр, которых в ее гардеробной не счесть. Только у комода с украшениями можно провести часы, подбирая брошь или серьги.

Неудивительно, что ее сын Саша в малых лет снимается для глянца и участвует в модных показах. Сейчас Гном Гномычу, как его называют близкие, уже семь лет. На модных фотосессиях он ведет себя как профессионал.

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Накануне Яна снова устроила сыну модную съемку. Она поделилась кадрами с бэкстейджа. На них мальчик позирует в шортах, джемпере с принтом и шортах. Образ от итальянского бренда Moschino юный манекенщик показах, стоя на деревянном кубе. Его напарницей по съемках стала собака Фифа — домашний питомец и любимица Рудковской. Песику то надевали бейсболку на голову, то сажали животное в рюкзак.

«У нас работают даже собаки, а что им без дела дома сидеть и бездельничать», — написала Яна.

Поклонники не раз критиковали светскую львицу за то, что она отнимает детство у своего наследника. По словам продюсера, она всегда мечтала, чтобы ее сын имел свой банковский счет и мог покупать ей подарки, а в 18 лет сам могу оплатить себе учебу и снять жилье.

Этой цели Рудковская уже достигла. Мальчик получает гонорары от проектов и соревнований. «Очень красиво и Саше и Фифе идет красный цвет», «Очень мило! Умница!», «Как он быстро растет», — стали писать подписчики.