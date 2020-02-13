Соскучилась по блинам: Рудковская призналась, что нарушает диету

Яна Рудковская претендует на статус фуд-блогера Инстаграма – так часто в последнее время она рассказывает и показывает подписчикам свой стол с яствами. Сегодня в своем блоге супруга Плющенко пожелала подписчикам доброго утра и призналась, что грешит в вопросах питания:

«Жесткое нарушение диеты и правильного питания! Соскучилась я по блинчикам! Ничего поделать не могу», — подписала Рудковская свое фото.

Светская львица сейчас худеет по японской методике и отметила, что уже наблюдает приятный минус в килограммах. Она понадеялась, что подписчики ее поймут и не осудят, и предположила, что блинчики с творогом «шикарно по утрам залетают не только у меня, но и у вас».

Кроме еды, Рудковская очень любит светские рауты. Не так давно на презентации ювелирных украшений Яны Расковаловой она нарядилась в мини-платье с активным цветочным принтом.

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