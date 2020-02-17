«Фантастический комод»: Маликова оценила сундук Рудковской с бижутерией

Младшая сестра 50-летнего Дмитрия Маликова не смогла остаться равнодушной, увидев, какой сундук под украшения приобрела в свою гардеробную возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Яна Рудковская вместе с семилетним сыном Сашей провела экскурсию по личным комнатам, показав, где она хранит свои вещи, аксессуары, обувь, дизайнерские платья, сумочки от Chanel, косметику и все остальные атрибуты.

Под гардероб музыкальный продюсер отвела две просторные комнаты, установив в помещениях стеллажи с полками для нарядов, вечерних туалетов и сумочек с туфлями. Особое внимание бизнесвумен уделила украшениям, поставив раскладной сундук, который представляет собой косметическое трюмо. Стоит отметить, что 43-летняя Инна Маликова по достоинству оценила гардеробную Яны Рудковской.

«Какой фантастический комод», — обратилась к светской львице младшая сестра Дмитрия.

Сама же бизнесвумен вступила в переписку с одной из подписчиц, отреагировав на слова о хвастовстве. Яна уточнила, что она имеет полное право в своем доме показывать все, что считает нужным. Кроме того, супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко подметила, что если разбираться детально, то Instagram — «это сплошное хвастовство». Если людям это претит, то есть смысл вообще не подписываться на чужие странички.

«Хвастаются те, у кого чего-то нет!» — добавила Яна.

Напомним, что у светской львицы есть старшие дети: пасынок Андрей и сын Николай от бизнесмена Виктора Батурина. В браке с Евгением Плющенко на свет появился Саша, домашние называют его Гном Гномычем.