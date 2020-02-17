Смех и танцы: Муцениеце показала подросших детей Прилучного в домашней обстановке

Агата Муцениеце уже почти девять лет живет в браке с Павлом Прилучным. У влюбленных подрастают двое детей: сын Тимофей и дочка Мия. Звезда сериала «Мажор» не скрывает, что хочет еще детей, но его супруга решила пока сосредоточиться на карьере. Недавно она стала соведущей Дмитрия Нагиева в шоу «Голос. Дети». Также девушка активно снимается в кино. Однако накануне ей удалось провести время дома с семьей.

В соцсети Агата поделилась кадрами, на которых есть ее наследники. Дочка знаменитости играла с домашним питомцем, а сын смотрел телевизор. Когда по телевизору малыши услышали музыку, то стали танцевать. Первым пустился в пляс Тимофей. Он забрался на диван и стал ритмично двигаться. Сначала сестра с улыбкой за ним наблюдала, а затем стала пританцовывать. Поклонники восхитились наследниками звездной пары.

Муцениеце наблюдала за детьми и периодически смеялась. «Мой сладкий», — ласково называла она сына. К слову, малыши редко сидят дома. Тимофей увлекается футболом, а также другими видами спорта. Дочку Агата водит на занятия по балету. Девочка уже делает первые успехи у станка. Раньше актеры не представляли свой быт с детьми, но теперь все наоборот.

По словам родителей, их сын любит сестру, играет с ней и читает стихи, а девочке очень весело с братом. Когда семья отправляется в отпуск, то Прилучный занимается с детьми. Он играет с ними и плавает в бассейне вместе с малышами.