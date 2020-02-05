«Я была не в лучшей форме»: Муцениеце похудела к съемкам в шоу «Голос. Дети»

В качестве соведущей Дмитрия Нагиева в вокальном проекте возлюбленная Павла Прилучного выступала еще в пятом сезоне.

Агата Муцениеце вернулась на съемочную площадку вокального проекта «Голос. Дети» в качестве соведущей Дмитрия Нагиева. В этом же амплуа возлюбленная Павла Прилучного выступала и в пятом сезоне конкурса. По словам актрисы, она была рада вновь оказаться в привычной команде. Кресла наставников в девятом сезоне шоу заняли Полина Гагарина, Василий Вакуленко, больше известный как Баста, и певец Валерий Меладзе.

К слову, Агате удалось похудеть к съемкам в проекте «Голос. Дети». Возлюбленная актера из сериала «Мажор» подметила, что на отдыхе ограничила себя в потреблении вредной пищи, начала бегать и есть маленькими порциями.

Муцениеце уточнила, что она старалась есть больше белка. По утрам артистка завтракала творогом и яйцами, а во время ужина позволяла себе полакомиться мясом, отварной курицей или крупами. Знаменитость также заверила, что сбросила пока только два килограмма, однако при этом ее тело заметно подтянулось.

«Просто ела нормальную еду и пила соки, воду и чай. В прошлом сезоне я была не в лучшей форме. Это послужило дополнительной мотивацией», — приводит peopletalk.ru слова Агаты Муцениеце.

Актриса также уточнила, на отдыхе в Эмиратах из-за жары она практически не чувствовала голода. При этом знаменитость подметила, что при весе 56 килограммов и росте 172 сантиметра она хотела бы сбавить около трех килограммов.

В интервью Teleprogramma.pro диетолог Елена Яровова прокомментировала рацион Агаты Муцениеце, заверив, что уже сейчас вес девушки находится практически на нижней границе нормы. И снижать его до желаемых показателей она актрисе не советовала бы. Так как это будет уже дефицит веса — данная проблема может отразиться на репродуктивной функции, состоянии кожи, волос и уровне эстрогенов.

Раскритиковала эксперт и высокобелковую диету супруги Павла Прилучного. По словам Елены, избыток белка в рационе может негативно сказаться на функции печени и почек. Диетолог напомнила, что в меню каждого человека вне зависимости от того намерен он похудеть или нет, должны присутствовать овощи и зелень в достаточном количестве, не менее 600 граммов в день для сохранения нормальной работы и микробиоты желудочно-кишечного тракта и регулярного стула.

«Нехватка микроэлементов наряду с высокобелковой диетой может привести к обострению хронических заболеваний почек — пиелонефрита. Это лишняя нагрузка для организма. Питание все-таки должно быть сбалансированным. Можно подобрать диету с учетом нормального соотношения белков, жиров и углеводов, при условии, что все необходимые компоненты пищи будут присутствовать в рационе. При сбалансированном питании у худеющего человека после приема еды не должно возникать чувство голода. В противном случае это означает, что мы что-то недополучили из витаминов, жиров или микроэлементов», — экспертно резюмировала диетолог.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Яровова — врач-диетолог, кандидат медицинских наук. В 2004 году получила диплом об окончании Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ростовского государственного медицинского университета» Министерства здравоохранения Российской Федерации в квалификации врач по специальности «Лечебное дело».

В 2010 году защитила кандидатскую диссертацию после окончания аспирантуры на базе РМАПО. В 2013 году получила сертификат специалиста по направлению Эндокринология. Спустя год получила сертификат специалиста по направлению Диетология. Кроме того, Яровова получила удостоверение о повышении квалификации в Государственном бюджетном учреждении высшего профессионального образования «Ростовского государственного медицинского университета».