«Хороша Маша»: Кожевникова в трендовых велосипедках и топе восхитила Глюкозу

Мария Кожевникова недавно провела несколько дней в больнице. Ее младший сын Василий заболел, поэтому актриса была вынуждена отменить все дела, чтобы быть рядом с ребенком. Однако накануне она вернулась домой.
Первым делом звезда отправилась в спортзал. В последнее время многие поклонники заметили, что многодетная мама постройнела. Сама артистка призналась, что постоянно то теряет пять килограммов, то набирает снова.
Ранее Мария попросила помощи подписчиков. Она ищет новое увлечение, которое поможет ей держать себя в форме. При этом актриса не стала скрывать, что никакого удовольствия от спорта не получает. Но на новом фото она предстала в трендовых велосипедках и топе. Девушка призналась, что направляется на тренировку.
«Ничто так не стимулирует меня пойти в спортзал, как новые вещи», — отметила Кожевникова.
«Я пошла работать над собой», — добавила она.
Наряд позволил матери троих детей показать стройные ноги и подтянутый живот. Некоторым пользователям Сети показалось, что этот наряд очень смелый. Злопыхатели заявили, что фигуру сначала стоит довести до идеала, а потом надевать открытые топы.
«Не люблю накачанные животы, для меня красота, когда его просто нет, точнее, он не висит», — ответила Мария.
К слову, многие заметили, что актрисы находится в хорошей форме после трех родов.
«Хороша Маша», — одарила ее комплиментом певица Глюкоза. «Для мамы троих сыновей живот идеальный», «А по мне фигура супер, красиво, естественно и очень женственно», «Машенька, все у вас отлично, и с животом тоже!» — присоединились поклонники.