«Хороша Маша»: Кожевникова в трендовых велосипедках и топе восхитила Глюкозу

Мария Кожевникова недавно провела несколько дней в больнице. Ее младший сын Василий заболел, поэтому актриса была вынуждена отменить все дела, чтобы быть рядом с ребенком. Однако накануне она вернулась домой.

Первым делом звезда отправилась в спортзал. В последнее время многие поклонники заметили, что многодетная мама постройнела. Сама артистка призналась, что постоянно то теряет пять килограммов, то набирает снова.

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Ранее Мария попросила помощи подписчиков. Она ищет новое увлечение, которое поможет ей держать себя в форме. При этом актриса не стала скрывать, что никакого удовольствия от спорта не получает. Но на новом фото она предстала в трендовых велосипедках и топе. Девушка призналась, что направляется на тренировку.

«Ничто так не стимулирует меня пойти в спортзал, как новые вещи», — отметила Кожевникова. «Я пошла работать над собой», — добавила она.

Наряд позволил матери троих детей показать стройные ноги и подтянутый живот. Некоторым пользователям Сети показалось, что этот наряд очень смелый. Злопыхатели заявили, что фигуру сначала стоит довести до идеала, а потом надевать открытые топы.

«Не люблю накачанные животы, для меня красота, когда его просто нет, точнее, он не висит», — ответила Мария.

К слову, многие заметили, что актрисы находится в хорошей форме после трех родов.

«Хороша Маша», — одарила ее комплиментом певица Глюкоза. «Для мамы троих сыновей живот идеальный», «А по мне фигура супер, красиво, естественно и очень женственно», «Машенька, все у вас отлично, и с животом тоже!» — присоединились поклонники.