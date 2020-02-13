Кожевникова поделилась тревожным снимком из больницы с маленьким сыном

Мария Кожевникова еще перед Новым годом пожаловалась, что в ее семье снова настала черная полоса. Позже она призналась, что ее младший сын заболел ветрянкой. Сложность заключалась в том, что муж актрисы не болел в детстве этим заболеванием. Ему пришлось на время уйти из дома. В итоге старшие дети звезды тоже заболели. Спустя несколько недель артистка вздохнула с облегчением, но похоже, что ее младший наследник снова заболел.

13 февраля Мария опубликовала тревожное фото из больницы. В кадре она лежит на койке и держит за ручку сына.

«В больнице. Невыносимо, когда малыши болеют. Пожалуйста, не ходите сейчас с детками в места массового скопления! Школы в регионах и в Москве закрывают на карантин из-за повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ. Больницы переполнены», — предостерегла артистка поклонников.

Она не стала рассказывать подробности случившегося, чем обеспокоила фанатов. Однако многие пользователи Сети пожелали ребенку Кожевниковой скорейшего выздоровления.

Напомним, что артистка обвенчана с бизнесменом Евгением Васильевым. У них подрастает трое сыновей. Старшему Ивану уже шесть лет, Максиму — пять, а Василию только два года. Все свободное время Мария старается посвящать наследникам. Недавно она уже поменяла планы на новогодние праздники. По всей видимости, и ближайшие светские рауты она пропустит, чтобы поддержать болеющего сына.