Без излишеств: Денис Клявер озвучил свой райдер

44-летний певец Денис Клявер озвучил журналистам свой райдер. В 2020 году исполняется 25 лет с момента появления исполнителя на сцене. Поблагодарить своих поклонников Клявер намерен масштабным туром. Денис подчеркнул – несмотря на огромный опыт, он все равно испытывает волнение перед встречей со зрителями.

Рассказал также певец и о своем райдере. В отличие от Пугачевой и «Ленинграда», в обязательном списке Клявера нет излишеств в виде черной икры и больших дорогих лимузинов. «Юбиляр» подметил, что, еще будучи солистом «Чай вдвоем», он любил заглянуть в спортивный зал, и это было обязательным требованием. Сейчас же, оставшись один, он отказался от спорта, хотя и хотел бы иногда попробовать себя на тренажерах. Из обязательного в райдере остались только технические пункты по звуку.

«Сейчас нет проблем с хорошими гостиницами и аэропортами, как в 1995-м. Поэтому основные требования лишь по технической части, касательно звука. К счастью, за 25 лет на сцене нас никогда не обманывали организаторы, даже в смутные 90-е», — передает его слова «Стархит».