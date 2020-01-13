«Она меня удивляет каждый день»: Клявер признался, что без ума от третьей жены

Музыкант Денис Клявер в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявил, что безумно любит свою третью жену Ирину. Официально они расписались в 2010 году, хотя вместе жить начали гораздо раньше. Супруга Клявера по образованию юрист. От этого брака в 2013 году родился их совместный сын Даниэль.

«Она меня удивляет каждый день. От Иры идет такое обаяние и искренность. Какие-то флюиды. Она мой нежный барсучок, сиропчик», — нежно сказал певец о своей супруге.

Как добавил исполнитель, своего сына они хотят отдать в тхэквондо. Этот вид спорта очень по душе музыканту. Кстати, в этих единоборствах сын Клявера от предыдущего брака Тимофей с танцовщицей Юлией добился успехов, стал чемпионом мира среди юниоров. Тимофей, кстати, сейчас пошел в армию. Служит в спортроте ЦСКА.

Общается музыкант и со своей дочерью от Евы Польны Эвелин. Девочке сейчас 14 лет. «Сейчас есть средства связи, видеотелефон. Мы часто созваниваемся с ней. Я вообще не понимаю, как можно не общаться со своими детьми. Всегда можно найти подход к маме и ребенку, даже если вы не живете вместе», — сказал исполнитель.