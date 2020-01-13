ЗВЕЗДЫ

«Она меня удивляет каждый день»: Клявер признался, что без ума от третьей жены

Как отметил исполнитель, от супруги ежедневно исходит обаяние и искренность.

«Она меня удивляет каждый день»: Клявер признался, что без ума от третьей жены
Клявер сильно любит свою третью жену/http://globallookpress.com/

Музыкант Денис Клявер в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявил, что безумно любит свою третью жену Ирину. Официально они расписались в 2010 году, хотя вместе жить начали гораздо раньше. Супруга Клявера по образованию юрист. От этого брака в 2013 году родился их совместный сын Даниэль.

«Она меня удивляет каждый день. От Иры идет такое обаяние и искренность. Какие-то флюиды. Она мой нежный барсучок, сиропчик», — нежно сказал певец о своей супруге.

Как добавил исполнитель, своего сына они хотят отдать в тхэквондо. Этот вид спорта очень по душе музыканту. Кстати, в этих единоборствах сын Клявера от предыдущего брака Тимофей с танцовщицей Юлией добился успехов, стал чемпионом мира среди юниоров. Тимофей, кстати, сейчас пошел в армию. Служит в спортроте ЦСКА.

Общается музыкант и со своей дочерью от Евы Польны Эвелин. Девочке сейчас 14 лет. «Сейчас есть средства связи, видеотелефон. Мы часто созваниваемся с ней. Я вообще не понимаю, как можно не общаться со своими детьми. Всегда можно найти подход к маме и ребенку, даже если вы не живете вместе», — сказал исполнитель.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Денис КляверЕва ПольнаИрина КляверНовости google
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Она меня удивляет каждый день»: Клявер признался, что без ума от третьей жены
Интересно?
Поделись с друзьями: