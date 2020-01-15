ЗВЕЗДЫ

«Они кардинально разные»: Клявер рассказал, какими растут дочери Евы Польны

Певец также назвал саму певицу великолепной мамой. Он признался, что солидарен с ней в методах воспитания.

«Они кардинально разные»: Клявер рассказал, какими растут дочери Евы Польны
Денис Клявер. фото: globallookpress.com/

Ева Польна успешная певица. При этом она редко дает интервью и затрагивает личные темы. В свое время она тайно встречалась с Денисом Клявером и родила от него дочь Эвелину, которой сейчас уже 14 лет. Также у нее подрастает еще одна девочка Амалия, которой 12 лет. В интервью для передачи «Мой герой» артистка рассказала, что старается быть строгой с наследницами, но всегда аргументирует свои действия, если ругает их.

«Она мама невероятная. Она мама мега-заботливая. У нас с ней схожие в этом взгляды. Дети с самого начала находятся в социуме и знают, что есть возможности, благодаря родителям, и маме это понятно, пользоваться какими-то благами. При этом дети должны понимать, что это все зарабатывается. И это тоже путь. И им придется делать тоже самое. Ева в этом плане потрясающая, демократичная. Девчонки великолепные и Эвелишка, и Маля. Они кардинально разные с одной стороны и по характеру и по внешности, но обе уникальные. Ева и нежна, и справедлива, может и гаркнуть, и приголубить», — рассказал Клявер.

Клявер похвалил Польну. Фото: кадр из передачи «Мой герой»

После этого уже сама Польна призналась, что действительно хочет, чтобы ее дочери к чему-то стремились и уважали себя. В пример младшей наследнице она привела стриптизерш, которым «пьяные дяденьки запихивают деньги в трусы», а также, как альтернативу, предложила стать дворником. По ее словам, это сработало. «Пытаюсь донести до них мысль, чтобы они были умными и желали чего-то добиться», — пояснила артистка. Так певица хотела мотивировать девочку, чтобы она продолжала заниматься художественной гимнастикой. Она не хочет, чтобы наследницы шли по ее стопам и связывали жизнь со сценой.

Польна рассказала о дочерях. Фото: кадр из передачи «Мой герой».

По словам Евы, сейчас ее дочери находятся в подростковом возрасте. Поэтому она ставит себе задачу — его пережить. По ее словам девочек сложно уложить спать. При этом певица заверила, что воспитание все равно проявляется. По ее словам, недавно она привела младшую дочку в новую спортивную школу.

«Сказали, что она очень интеллигентная девочка, вежливая, спокойная, тактичная. Я поняла, что воспитание действует», — похвасталась Польна.

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Денис КляверЕва ПольнаЗвездные детиПрограмма "Мой герой"
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«Они кардинально разные»: Клявер рассказал, какими растут дочери Евы Польны
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