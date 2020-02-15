Супругу Шнурова заподозрили в беременности

Супругу лидера самой высокооплачиваемой группы в стране Сергея Шнурова заподозрили в беременности. Поводами для пересудов стали немногочисленные парные снимки наставника «Голоса» с возлюбленной – на них 46-летний петербуржец практически никогда не показывает лицо девушки. Так, на День всех влюбленных артист не стал изменять традициям и разместил фото, на котором его вторая половинка повернулась к объективу спиной.

Завидное постоянство немало смутило поклонников Шнурова. Люди стали гадать, почему исполнитель предпочитает не демонстрировать «товар лицом». Некоторые подумали – Сергей развелся с четвертой супругой – 27-летней Ольгой Абрамовой, а чтобы сей факт не стал достоянием общественности, фотографирует других женщин. Нашлись и те, кто предположил, что Абрамова находится в положении и скрывает это. «Гюльчатай, открой личико», «Чудо ждете? Поздравляем!», «Развелся снова? А новую пассию скрывает», «Счастья вам и огня, с кем бы вы ни были», — пишут фолловеры. Сам Шнуров домыслы предпочитает не комментировать.

Отметим, что на счету Сергея Шнурова 4 официальных брака. С предыдущей супругой – Матильдой исполнитель прожил 8 лет. Поводом для расставания стали многочисленные измены солиста, о которых Мозговая знала.