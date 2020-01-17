«Страсть разбудила»: Шнуров посвятил четвертой жене «ванильное» стихотворение

Популярный «инстаграмный поэт» Сергей Шнуров написал новое стихотворное произведение. На этот раз не про политику или свою заклятую подругу Ксению Собчак, а про обычное мужское счастье, которое сейчас испытывает со своей четвертой женой Ольгой Абрамовой.

Отметим, что в эти дни пара отдыхает в тропических широтах. Скандальный музыкант пишет о том, как лениво проводит время между завтраком, походом на пляж, обедом и ужином. Ночи же артист проводит в постели со своей супругой, чем от всей души наслаждается.

«И проснувшись обнять Тебя. Страсть разбудила. Мыслей нет, чтоб понять, — Это счастье, м***ила», — так завершается стих.

Напомним, в 2018 году произошел скандальный развод Шнурова и его третьей жены Матильды. Женщина, изменившая жизнь пьющего музыканта, тяжело переживала это расставание. А вот Сергей недолго ходил в холостяках и довольно быстро нашел себе новую супругу, которая навела свои порядки в группе «Ленинград». По словам очевидцев, во время съемок шоу «Голос» Шнуров не отходил от своей новой возлюбленной, демонстрируя, что у них «любовь-морковь».