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«Страсть разбудила»: Шнуров посвятил четвертой жене «ванильное» стихотворение

Музыкант счастлив со своей новой супругой.

«Страсть разбудила»: Шнуров посвятил четвертой жене «ванильное» стихотворение
Сергей Шнуров сочинил своей даме романтичный сонет. Фото: globallookpress.com

Популярный «инстаграмный поэт» Сергей Шнуров написал новое стихотворное произведение. На этот раз не про политику или свою заклятую подругу Ксению Собчак, а про обычное мужское счастье, которое сейчас испытывает со своей четвертой женой Ольгой Абрамовой.

Отметим, что в эти дни пара отдыхает в тропических широтах. Скандальный музыкант пишет о том, как лениво проводит время между завтраком, походом на пляж, обедом и ужином. Ночи же артист проводит в постели со своей супругой, чем от всей души наслаждается.

«И проснувшись обнять

Тебя. Страсть разбудила.

Мыслей нет, чтоб понять, —

Это счастье, м***ила», — так завершается стих.

Напомним, в 2018 году произошел скандальный развод Шнурова и его третьей жены Матильды. Женщина, изменившая жизнь пьющего музыканта, тяжело переживала это расставание. А вот Сергей недолго ходил в холостяках и довольно быстро нашел себе новую супругу, которая навела свои порядки в группе «Ленинград». По словам очевидцев, во время съемок шоу «Голос» Шнуров не отходил от своей новой возлюбленной, демонстрируя, что у них «любовь-морковь».

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«Страсть разбудила»: Шнуров посвятил четвертой жене «ванильное» стихотворение
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