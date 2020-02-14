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Баста о новом сезоне «Голос. Дети»: «В этом году нет Шнурова, не с кем вступать в сложные отношения»

В эфир возвращается проект «Голос. Дети», предыдущий сезон которого закончился скандалом.

Баста о новом сезоне «Голос. Дети»: «В этом году нет Шнурова, не с кем вступать в сложные отношения»
Полина Гагарина (в центре) дебютирует в «младшем» «Голосе» в качестве наставницы. Фото: Первый канал/Ли Максим

Кто не помнит, шоу «Голос. Дети» — невинный проект, где юные дарования являют стране певческий дар. Ведет его, сквозь шутки и прибаутки, Дмитрий Нагиев. Все мило, радостно и музыкально. Но не всегда.

В 2019 году выяснилось, что даже столь чистый продукт можно испортить. Победа Микеллы Абрамовой, дочери Алсу, поставила под угрозу репутацию детского «Голоса». Выявились накрутки в ходе голосования, результаты аннулировали.

Спустя год шоу снова в эфире. Теперь изменена система голосования (телефонные звонки отменили, СМС можно отправлять лишь раз), введен принцип аутентификации (свой голос надо подтверждать ответным сообщением) и усилена кибербезопасность.

Седьмой сезон проекта дарит надежду на справедливость.

Шестой сезон проекта был омрачен неприятными событиями - хочется верить, что теперь участники всегда будут улыбаться. Фото
Шестой сезон проекта был омрачен неприятными событиями — хочется верить, что теперь участники всегда будут улыбаться. Фото: Первый канал/Ли Максим

Состав наставников такой: Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Кстати, для Гагариной, не раз заседавшей в наставниках «Голоса», это дебют в детской версии шоу.

— Очень счастлив вернуться в проект, — признался Баста. — Экспериментируя с композициями и детьми, я закалился. Теперь я кремень, чего уж говорить. А слезы? Это просто ветер надувает и песок летит в глаза. В этом году с нами нету Сережи Шнурова, поэтому не с кем теперь вступать в сложные отношения. Меладзе — человек так себе… Ой, я это вслух?

Но если серьезно, работать в таком составе мне нравится, с Полиной Гагариной мы давно уже дружим. Есть место и для моих остроумных шуток, про которые моя мама говорит, что они не должны существовать. Есть место и радости, и грусти, и стариковскому дребезжанию. Как без этого? Вообще в проекте все просто — чтобы я повернулся, участнику надо подойти и нажать кнопку.

Смех смехом, а дети же всему верят! Съехались со всей страны и ближнего зарубежья, только чтобы спеть перед кумирами. Некоторые из них уже закаленные бойцы. Марика Максакова — лауреат вокального конкурса Space Music.

Христина Панова выходила в полуфинал «Детской Новой волны». Матвей Гилев выигрывал международный фестиваль «Вера. Надежда. Любовь» в номинации «Юное дарование» и фестиваль «Бумеранг» в лагере «Орленок». Дарья Ханке из Выборга — полуфиналистка российского отбора на детское «Евровидение-2019». Мирон Довгань (нет, не родственник!) пел с Филиппом Киркоровым на одной сцене во время гастрольного тура «Я», а еще засветился в шоу «Лучше всех!» у Максима Галкина.

И чтец, и жнец, и на баяне игрец - претенденты на победу удивят зрителей своими талантами. Фото
И чтец, и жнец, и на баяне игрец — претенденты на победу удивят зрителей своими талантами. Фото: Первый канал/Ли Максим

Но больше всего шансов на победу, пожалуй, у другого Максима, который выступит в детском «Голосе». Почему? Потому что фамилия — Путин, а значит, во время голосования у соперников парня просто не будет шансов. Нашу аудиторию не обманешь, она проголосует сердцем.

Что касается ведущих, то вместе с Дмитрием Нагиевым вести проект назначена Агата Муцениеце — у актрисы с мужем Павлом Прилучным двое детей, поэтому подход к малышам и подросткам она уж точно найдет. Ну а лысый импозантный мужчина в темных очках по имени Дмитрий тем временем продолжит охмурять симпатичных мам.

— Ни один ведущий не слышал столько выступлений, сколько я, — отмечает Нагиев. — Наши создатели, голландская компания Talpa, диву даются: что я работаю и здесь, и на сцене, и интервью беру у всех. В зарубежных версиях шоу это делают разные люди. А у нас, спасибо большое, в целях экономии (ну и потому что я очень крутой) — один человек.

Поэтому я к концу последних минут записи как мочалка: и выгляжу, и пахну. Наставники тоже неплохие люди. Говорят, если не хочешь разочароваться в артисте, не ходи к нему за кулисы. А вот к ним — можно!

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Тэги:

БастаВалерий МеладзеМикелла АбрамоваПолина ГагаринаПроект "Голос. Дети"Сергей Шнуров
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Баста о новом сезоне «Голос. Дети»: «В этом году нет Шнурова, не с кем вступать в сложные отношения»
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