«Нравится, что ты рядом»: Кадони трогательно признался возлюбленной в чувствах

32-летний участник «Битвы экстрасенсов» и ведущий «Дома-2» Влад Кадони публично признался девушке в любви. После ухода с телестройки в качестве участника мужчина предпочитал не акцентировать внимание на личной жизни: некоторое время ему приписывали отношения с Ольгой Орловой. Сам Кадони говорил, что встречается с девушкой по имени Анна – они живут вместе, но показывать ее он не хочет, потому что перерос этап, когда все вокруг знают о твоих чувствах.

Многое изменилось, когда участницей телепроекта стала Шаповал. Какое-то время Влад позволял Ксении строить отношения с другим молодым человеком – Сергеем Захарьяшем. Однако, дождавшись, когда пара распадется, Кадони признался девушке в симпатии. Ведущий поспешил заверить: строить отношения под камерами они не будут. Влад отвык от публичности и намерен продолжать общаться с Шаповал приватно.

И вот Кадони трогательно признался второй половинке в чувствах. Влад разместил теплый снимок, на котором они с Ксюшей появились в обнимку, и пояснил: ему очень приятно, когда она находится рядом с ним.

«Мне нравится, что ты рядом, но не нравится, что об этом знают все. Первое сильно важнее второго. И может жизнь намеренно столкнула нас на проекте, чтобы у меня не было вариантов скрыть от мира такую красоту», — написал Кадони.