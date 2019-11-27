«Кадони в обманок упадет»: Ольга Орлова разделась догола на Сейшелах

Ольга Орлова не первый год является ведущей шоу «Дом-2». В связи с этим ей часто приходится ездить на Сейшелы, где находится одна из съемочных площадок проекта. Так у актрисы даже зимой есть возможность понежиться на солнце, чем она иногда и занимается. К слову, не так давно девушка вернулась из мини-отпуска, который провела в Дубае. Тогда телеведущая дразнила своих подписчиков пикантными фото в бикини.

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Стоит отметить, что 42-летняя Ольга обладает стройной и подтянутой фигурой, поэтому не стесняется раздеваться. Именно это она и сделала накануне, отдыхая на Сейшелах, в перерыве между съемками. Девушка предстала совершенно обнаженной. Соблазнительную фигуру она прикрыла пальмовой веткой. Таким оригинальным образом Орлова пожелала своим подписчикам доброго утра. Ей удалось взбудоражить подписчиков-мужчин и даже своих коллег.

«Везет, тебе жарко! А мне хооооооолодно, сегодня шубу достала», — отреагировала на пост Екатерина Стриженова. «Так и знала, что все купальники дома забудешь, привезти?!» — пошутила Ксения Бородина. «Готовлю такое же фото! Не отставать от подруг. Правда, я в Мурманске приземлилась», — присоединилась Эвелина Бледанс.

Поклонники были поражены смелостью Ольги. «А твой Адам где-то страдает! Ольга — вы супер!», «Красотка просто. Фигура шикарная», «Молодец, без комплексов», «Влад Кадони сейчас в обманок упадет», — прокомментировали они фото.

Напомним, что не так давно Ольга Бузова разделась до нижнего белья прямо на улице в Санкт-Петербурге, а Анастасия Ивлеева обнажила ноги в откровенном боди. Девушки моложе Орловой, но вот полностью раздеться даже на пляже они не рискнули пока еще. А вот Анастасия Макеева не так давно тоже поделилась откровенным фото, оголив свою грудь.