ЗВЕЗДЫ

«Кадони в обманок упадет»: Ольга Орлова разделась догола на Сейшелах

Телеведущая взбудоражила подписчиков своим пикантным фото.

«Кадони в обманок упадет»: Ольга Орлова разделась догола на Сейшелах
Ольга Орлова. фото: globallookpress.com/

Ольга Орлова не первый год является ведущей шоу «Дом-2». В связи с этим ей часто приходится ездить на Сейшелы, где находится одна из съемочных площадок проекта. Так у актрисы даже зимой есть возможность понежиться на солнце, чем она иногда и занимается. К слову, не так давно девушка вернулась из мини-отпуска, который провела в Дубае. Тогда телеведущая дразнила своих подписчиков пикантными фото в бикини.

Стоит отметить, что 42-летняя Ольга обладает стройной и подтянутой фигурой, поэтому не стесняется раздеваться. Именно это она и сделала накануне, отдыхая на Сейшелах, в перерыве между съемками. Девушка предстала совершенно обнаженной. Соблазнительную фигуру она прикрыла пальмовой веткой. Таким оригинальным образом Орлова пожелала своим подписчикам доброго утра. Ей удалось взбудоражить подписчиков-мужчин и даже своих коллег.

«Везет, тебе жарко! А мне хооооооолодно, сегодня шубу достала», — отреагировала на пост Екатерина Стриженова. «Так и знала, что все купальники дома забудешь, привезти?!» — пошутила Ксения Бородина. «Готовлю такое же фото! Не отставать от подруг. Правда, я в Мурманске приземлилась», — присоединилась Эвелина Бледанс.

Поклонники были поражены смелостью Ольги. «А твой Адам где-то страдает! Ольга — вы супер!», «Красотка просто. Фигура шикарная», «Молодец, без комплексов», «Влад Кадони сейчас в обманок упадет», — прокомментировали они фото.

Напомним, что не так давно Ольга Бузова разделась до нижнего белья прямо на улице в Санкт-Петербурге, а Анастасия Ивлеева обнажила ноги в откровенном боди. Девушки моложе Орловой, но вот полностью раздеться даже на пляже они не рискнули пока еще. А вот Анастасия Макеева не так давно тоже поделилась откровенным фото, оголив свою грудь.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Дом-2»: последние новостиНовости googleОльга Орловапикантное фотоСейшелы
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Кадони в обманок упадет»: Ольга Орлова разделась догола на Сейшелах
Интересно?
Поделись с друзьями: