«Я многих подвожу»: Влад Кадони на «Доме-2» занялся развозом участников

Один из ведущих популярного шоу «Дом-2» 33-летний маг Влад Кадони, как выяснилось, активно подвозит многих участников шоу, куда они его просят. На днях звезду застали за тем, как он подвозил на своем автомобиле новую участницу проекта модель Ксению Шаповал. На шоу она появилась несколько недель назад. Кадони сразу же стали подозревать в романе с девушкой.

«И что такого, что я ее подвозил? Я многих подвожу. Это ничего не означает», — заявил он.

При этом Кадони спровоцировал с новой силой слухи о романе с моделью. Он предложил ей выйти за него замуж, чтобы таким образом у всех отпали вопросы.

Между тем известно, что маг встречался несколько лет с девушкой по имени Анна. Не так давно они расстались. Сам телеведущий не раз подчеркивал, что пока не готов к новым отношениям. Как рассказывал маг, он находится в творческом отпуске. Кстати, ранее Кадони подозревали в романе с певицей и другой ведущей шоу Ольгой Орловой. Правда, позже стало известно, что никакого романа у них нет. Они просто друзья, сообщает «СтарХит».