Миро сравнила Рудковскую с «бабкой испитого вида»

Скандальная блогер Лена Миро в очередной раз прошлась катком по продюсеру Яне Рудковской. Примечательно, что именно продюсер Димы Билана чаще остальных становится героем нелицеприятных материалов. На этот раз Миро вновь раскритиковала внешность 45-летней знаменитости.

Лена поделилась с читателями испытываемым чувством стыда за Евгения Плющенко. Блогер подметила, что много лет спортсмен тратил свои ресурсы и здоровье на то, чтобы заработать себе имя в мировом фигурном катании, а сейчас, по ее уверениям, вынужден тратить время и силы, чтобы оправдывать супругу. Рудковская же, по мнению Миро, выглядит настолько плохо, что вполне сопоставима с «усатой 60-летней бабкой испитого вида».

«Реально страшная, будто из триллера о том, как баба Яга пережила атомную войну и наелась в лесу грибов. И баба эта — не просто некрасивая, но еще и откровенно дурная», — заявила она.

Интернет-деятель призвала продюсера Билана перестать изменять снимки в фоторедакторе, ведь, по ее словам, подобное поведение обнажает комплексы Яны. Миро предположила, что при таком раскладе у Плющенко всенепременно должна быть любовница, поскольку жить с Рудковской не так уж и просто.

«А если нет, то пусть найдет», — акцентировала внимание Миро.