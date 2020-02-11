«Так долго точно не протянешь»: Рудковская показала свой «скромный» завтрак

Светская львица призналась, что по медицинским показаниям ей нужно отказаться от многих вкусных блюд, но она к этому не готова.

Яна Рудковская около недели провела в Санкт-Петербурге, где едва успевала посещать светские рауты. Продюсер веселилась с подругами и «выгуливала» наряды от-кутюр. Однако накануне блондинка вернулась в Москву, чтобы поддержать своего подопечного Диму Билана на Big Love Show. Последние дни светской львице приходилось завтракать в отелях, поэтому она не могла не похвастаться красиво сервированным столом в собственном особняке.

Рудковская много лет ведет рубрику «Мои завтраки», демонстрируя разные изысканные блюда. Однако на этот раз ее стол показался очень скромным даже поклонникам. Красивый букет с розовыми и голубыми цветами украсил стол, как и серебряный сервиз. Однако этим утром Яне пришлось лакомится не черной икрой, а перловкой с брокколи и мини-кукурузой. Также было приготовлено яйцо всмятку, творог с йогуртом и макаруны. «Полезный завтрак, но не могу пока отказаться от йогуртов. Сдала кровь на спец. ,исследование в Японии ( на пищевую непереносимость ). Делали 1,5 месяца», — рассказала звезда.

По словам светской львицы, медики не рекомендуют ей употреблять молочные продукты и яйца. «Все что рекомендовано, лежит на тарелке, ну извините, дорогие, но так долго точно не протянешь», — посетовала она. Откликнулась на пост Рудковской ее подруга Дарья Клюкина. Она призналась, что тоже сдавала такой анализ и теперь ей нельзя есть не только молочные продукты, но также рис и глютен.

Поклонники были удивлены тому, что теперь Яна будет соблюдать определенный режим питания. «Не рекомендуют , но не запрещают же! А то ,что не запрещено — разрешено! Если уж очень хочется, то лопайте на здоровье!», «Все красиво, но сразу хочется десерт», «Очень красиво и аппетитно», «Как будто королева потчевать изволит, такой антураж», — стали комментировать пост подписчики.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Перед тем, как изменить рацион питания или сесть на диету, следует проконсультироваться с квалифицированным врачом-специалистом.