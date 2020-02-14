Киркоров не побоялся гнева верующих после провокационного клипа с монашками

Филипп Киркоров не боится навлечь на себя гнев верующих провокационным клипом с участием монашек. Напомним, в День всех влюбленных король поп-эстрады вновь удивил свою аудитории и выпустил неоднозначный ролик на песню «Романы». В нем самому Филиппу досталась роль обуреваемого соблазнами священника. Вокруг артиста активно отплясывали вульгарно одетые монахини, а уже на первой минуте Екатерина Варнава оказывается без нижнего белья.

Сразу после увиденного некоторые фолловеры начали пророчить Киркорову скандал с участием православных. Журналисты РИА Новости позвонили Филиппу с вопросом, не боится ли он гнева верующих. Народный артист России подчеркнул – опасаться ему нечего, ведь вдохновлялся он ватиканскими шедеврами. Кроме того, не так давно вторую популярность обрел сериал «Молодой папа», наглядно демонстрирующий некоторые непотребства.

«В сериале Соррентино «Молодой папа» все тоже достаточно спорно, а к нему нет вопросов?», — ответил Киркоров.

На момент написания новости клип Киркорова посмотрело уже 185 тысяч человек. Ролик вошел в ТОП-20 трендов Youtube и набрал почти 6 тысяч лайков.