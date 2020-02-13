Не все могут короли: Ди Каприо отказал Киркорову в совместном снимке

Певцу ничего не оставалось, как сфотографироваться с Брэдом Питтом.

92-я церемония «Оскара» отгремела, однако обсуждения не утихают какой день подряд. На этот раз в эпицентре внимания журналистов вновь оказался нежданный гость мероприятия – Филипп Киркоров. Ранее король российской поп-сцены произвел фурор неожиданным снимком с Брэдом Питтом – на нем обе знаменитости выглядят очень довольными происходящим.

Как оказалось, дуэтных фотографий должно было быть больше, однако другой голливудский актер – Леонардо Ди Каприо от памятной фотокарточки отказался. Во время съемки для stories с Питтом трехкратный обладатель «Золотого глобуса» все время находился в стороне и не выказывал особого интереса к происходящему у него под боком. Когда же Филипп обратился к нему с просьбой о снимке, Леонардо и вовсе развернулся и ушел, скрывшись в толпе, акцентирует внимание «Говорит Москва».

В социальных сетях, впрочем, поспешили предположить, что Леонардо просто был разочарован отсутствием статуэтки – Ди Каприо был номинирован на лучшую мужскую роль, но победить не смог. Печаль своего коллеги разделил Питт – позже он поспешил поддержать Лео и заявил, что готов разделить с ним грусть в любой день.