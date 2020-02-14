Варнава без трусиков и извращенные монашки: Киркоров выпустил новый клип

В честь Дня всех влюбленных Филипп Киркоров презентовал новый видеоклип «Романы», который может основательно шокировать неподготовленного зрителя. Сам артист предстает в роли священника, которого со всех сторон окружают соблазны в виде монашек модельной внешности и Екатерины Варнавы, которая в определенный момент начинает танцевать и делать двусмысленные движения без нижнего белья.

Но не переживайте, монашки также скидывают юбки и бросаются своими телами на защиту Филиппа, эротическим танцем они как бы говорят извращенной прихожанке, что ловить ей тут нечего и этот Киркоров — их добыча. Начинается своеобразное танцевальное сражение между эротичными монашками и не менее притягательной Варнавой. Смотреть на это феерическое безумие без смеха практически невозможно. Все заканчивается хэппи-эндом, монашки все же находят потерянную одежду, а Варнава добивается своего избранника.