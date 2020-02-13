Закрыл долги: Павел Прилучный оплатил налоги на приличную сумму

На гастроли в Новосибирск артист прилетел с чистой совестью, но и без 150000 рублей.

Актер Павел Прилучный практически полностью расплатился с долгами. Ранее стало известно, что сумма в 150 тысяч рублей набежала после того, как артист долгое время игнорировал налоговые платежи за землю, имущество и транспорт. Контролирующие органы обратились в Октябрьский районный суд, после чего связи с Прилучным стали искать приставы.

Супруга актера, Агата Муцениеце, на вопросы журналистов о долгах, ответила, что, скорее всего, возникла неувязка, которую Павел решит, стоит лишь ему стать посвободнее. Злого умысла в действиях главы семьи Муцениеце не усмотрела – она заявила, что муж просто забыл о выплатах из-за слишком насыщенного графика.

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Недавно же стало известно – Павел-таки расплатился по счетам. В УФССП по Новосибирской области «Комсомольской правде Новосибирск» рассказали, что деньги поступили на счет организации незадолго до появления Прилучного в городе на гастролях. У регионального ведомства претензий к знаменитости больше нет. Однако несколько дней назад ведущий получил квитанцию на 5 тысяч рублей за неправильную парковку в центре Москвы. Разрешить очередной вопрос Прилучному предстоит после рабочей поездки со спектаклем «Косметика врага» в Барнауле и Томске.