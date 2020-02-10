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«Разлуки помогают сохранить живую искру»: Муцениеце высказалась о союзе с Прилучным

Вместе с мужем соведущая Дмитрия Нагиева с вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале воспитывает двоих наследников.

«Разлуки помогают сохранить живую искру»: Муцениеце высказалась о союзе с Прилучным
Агата Муцениеце и Павел Прилучный (Фото: Globallookpress.com)

Вместе с актером из сериала «Мажор» Агата Муцениеце воспитывает двоих детей: шестилетнего сына Тимофея и трехлетнюю дочку Мию. Ранее знаменитость подтвердила информацию о том, что она примет участие в съемках девятого сезона вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале в качестве соведущей Дмитрия Нагиева. К слову, в этом же амплуа возлюбленная Павла Прилучного дебютировала в пятом сезоне.

По словам Агаты, она была рада вернуться в привычную команду. Кресла наставников в новом сезоне заняли: Полина Гагарина, Василий Вакуленко, больше известный как Баста и певец Валерий Меладзе. Супруга модного фотографа Дмитрия Исхакова призналась, что каждый раз ощущала прилив гордости и волнения, когда маленькие конкурсанты выбирали ее в качестве наставницы. Ведь раньше певице доводилось работать только со взрослыми участниками шоу.

Актриса Агата Муцениеце
Агата Муцениеце считает, что именно частые поездки помогают им с мужем сохранять искру в отношениях (Фото: Instagram.com/agataagata)

В недавнем интервью Агата Муцениеце рассказала о супружестве с Павлом Прилучным. Возлюбленная артиста заверила, что иногда она с мужем участвует в одних и тех же проектах, что позволяет им не разлучаться на длительное время. Разумеется, Паша часто ездит в киноэкспедиции и гастроли. В такие моменты у супругов возникает лишний повод поскучать друг по другу.

«Поездки и периодические разлуки помогают сохранить живую искру», — приводит Grazia слова Агаты Муцениеце.

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