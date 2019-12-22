Прилучный эмоционально отреагировал на слухи об избиении Муцениеце

Актер из сериала «Мажор» выразил недовольство тем, что в малоприятную историю, ко всему прочему, «втянули» и его детей.

Ранее в одном из своих интервью Агата Муцениеце подметила, что с юмором относится к ревности мужа. Актриса из фильма «Тобол» старается сглаживать все семейные конфликты, идя на некоторые уступки ради мужа. Еще прошлой зимой в СМИ появилась информация о том, что Павел Прилучный якобы избил свою возлюбленную. Сама Агата критически отнеслась к подобным публикациям, заверив, что не удивилась бы и тому, если репортеры написали бы о ее срочной госпитализации. Также Муцениеце напомнила поклонникам о том, что журналисты приписывали ей третью беременность.

На этот раз с критикой в адрес представителей прессы выступил Павел Прилучный. Актер из сериала «Мажор» прочил в одном из изданий светской хроники статью, согласно которой он якобы не раз поднимал руку на Агату. Как пишет «Комсомольская правда», артист выказал недовольство тем, что в малоприятную историю были «втянуты» и его наследники.

В заметке утверждалось, что «за драками супругов наблюдают их дети». По мимо всего прочего говорилось, что шестилетний Тимофей и трехлетняя Мия успели перенять у родителей агрессивную манеру общения.

«Злобная тварь! Гори в аду!» — писал Прилучный на страничке в микроблоге, отреагировав на статью об избиении жены.

Возлюбленная актера утверждает, что Павел всегда мечтал о большой семье. По словам Агаты, пока она не поддается на уговоры мужа родить третьего ребенка.