Адвокат Петросяна назвал фейком новость о миллиарде для Степаненко

Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин прояснил активно муссирующуюся журналистами информацию о том, что юморист якобы перевел бывшей супруге Елене Степаненко миллиард рублей. Ранее сразу несколько информационных порталов обнародовали фотографии выписки по дебетовой карте Петросяна. Согласно документу, в декабре 2017 года мужчина отчислил жене сначала 300 миллионов рублей, затем еще 250 миллионов. Выждав время, он опять перечислил сначала 100 миллионов, а затем еще 350 миллионов рублей. Все это якобы происходило при том, что Петросяну нечем заплатить за квартиру, а все его счета арестованы приставами.

Жорин рассказал «Комсомольской правде», что обнародованные скриншоты – не что иное, как обычная фальшивка. Доказать это достаточно просто: достаточно лишь запросить бумаги из суда и правоохранительных органов. Скрыть факт перевода Петросяну бы не удалось, ведь чеки операции все равно изучили бы силовые органы.

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Юрист также прояснил, что слух о миллиарде может быть выгоден все той же Елене Степаненко: подобным образом экс-супруга юмориста хочет испортить репутацию мужа. Несмотря на былую популярность, Елена уже не собирает залы, Евгений Ваганович же продолжает выступать и делает это очень успешно.

«Когда Евгений Ваганович увидел эту новость, он сначала возмутился: «Это подделка!». Но потом мы с ним даже посмеялись: «Ну хорошо, пускай Степаненко придет в суд и скажет, что получила миллиард», — вспомнил диалог с клиентом адвокат.

Поспешил убедить неверующих Жорин и в том, что не располагает средствами мужчины новая супруга Петросяна – Татьяна Брухунова. Официальный представитель рассказал, что он вместе с клиентом неоднократно пытались убедить суд разблокировать некоторые счета, однако сделать это удалось лишь единожды, и то – финансы сразу направили на погашение долгов за квартиру.