СМИ: Петросян открыл для Брухуновой доступ к своим счетам

Теперь молодая супруга артиста может распоряжаться его деньгами на свое усмотрение.

Татьяна Брухунова получила доступ к счетам своего супруга Евгения Петросяна. Теперь помощница комика имеет право распоряжаться несметными богатствами народного артиста так, как ей вздумается, сообщила «Комсомольская правда».

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Ранее своими финансами управлял сам комик, его предыдущая супруга Елена Степаненко не имела доступа к банковским сбережениям Петросяна. А здесь, если верить изданию, есть где развернуться, ведь речь идет о сумме в 2 млрд рублей.

Сама же Татьяна Брухунова не стесняется демонстрировать свою причастность (с некоторых пор) к элите общества. В своем Instagram она открыто заявляла, что носит исключительно брендовые вещи и обедает в хороших ресторанах. Кроме того, девушка слывет в обществе настоящим шопоголиком, чуть ли не каждый день показывая в Сети дорогие обновки.

Не жалеет денег жена Петросяна и на путешествия. Практически каждый месяц она выкладывает в личный блог посты из новой страны.