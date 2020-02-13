СМИ: Петросян открыл для Брухуновой доступ к своим счетам

Татьяна Брухунова получила доступ к счетам своего супруга Евгения Петросяна. Теперь помощница комика имеет право распоряжаться несметными богатствами народного артиста так, как ей вздумается, сообщила «Комсомольская правда».
Ранее своими финансами управлял сам комик, его предыдущая супруга Елена Степаненко не имела доступа к банковским сбережениям Петросяна. А здесь, если верить изданию, есть где развернуться, ведь речь идет о сумме в 2 млрд рублей.
Сама же Татьяна Брухунова не стесняется демонстрировать свою причастность (с некоторых пор) к элите общества. В своем Instagram она открыто заявляла, что носит исключительно брендовые вещи и обедает в хороших ресторанах. Кроме того, девушка слывет в обществе настоящим шопоголиком, чуть ли не каждый день показывая в Сети дорогие обновки.
Не жалеет денег жена Петросяна и на путешествия. Практически каждый месяц она выкладывает в личный блог посты из новой страны.