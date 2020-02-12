Евгений Петросян перевел Елене Степаненко за несколько недель миллиард рублей

На счетах у юмориста на данный момент лежит около двух миллиардов рублей.

Юморист Евгений Петросян, который развелся с Еленой Степаненко, в течение нескольких недель в конце 2017 года перевел экс-супруге миллиард рублей. В распоряжении журналистов оказалась свежая выписка с одного из возможных банковских счетов нынешнего супруга тридцатилетней Татьяны Брухуновой. Счет является действующим. Судебные приставы, судя по всему, ничего о нем не знают. На нем на данный момент «болтаются» около двух миллиардов рублей.

В документе отражено движение по счету Петросяна, начиная с декабря 2017 года. В конце декабря Петросян перевел Степаненко 300 миллионов рублей. Буквально через день отправил еще 250 миллионов. Спустя неделю банковский счет Елены Степаненко пополнился еще на 100 миллионов рублей. В конце того же года он перевел тогда еще своей супруге 350 миллионов рублей.

Отметим, что 2018 год Петросян встречал уже со своей любимой женщиной — помощницей Татьяной Брухуновой. Не исключено, что такими огромными деньгами комик пытался откупиться от Степаненко. Он, возможно, хотел, чтобы все прошло без лишней шумихи, но ничего не вышло.

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Кстати, сейчас Петросян предоставил допуск к своим счетам Татьяне Брухуновой. Девушка может свободно снимать деньги в статусе законной супруги юмориста, сообщает «Комсомольская правда».