Товар лицом: Джей Ло представила новую коллекцию обуви в откровенном образе

50-летняя Дженнифер Лопес привлекла внимание к новой линейке обуви откровенным образом. Находящаяся в превосходной физической форме певица облачилась в короткую косуху с объемным воротником и трусы с завышенной талией, чтобы гармонично дополнить собственные босоножки. Куртку с запахом Джей Ло не побоялась примерить на голое тело, оставив аудитории некий простор для фантазии. Примечательно, что весь образ был исполнен в анималистичном стиле – под леопарда.

«Я рада объявить о запуске новой коллекции обуви, разработанной лично мной. Продаваться она будет эксклюзивно на площадке Designer Shoe Warehouse», — сопроводила черно-белый снимок пояснением она.

Позже Лопес призналась, что всегда хотела заниматься тремя вещами: музыкой, кино и модой. Сейчас такая возможность у певицы есть, что делает ее невероятно счастливой. Помимо босоножек в серии также представлены ботинки, кроссовки, туфли на высоких каблуках и сумки.

За эффектное фото латиноамериканка поспешила поблагодарить художников Luigi and Lango. Напомним, что Лопес уже давно активно развивается в различных бизнес-направлениях: помимо собственного одноименного магазинчика одежды певица выпускает ароматы и открыла кубинский ресторан в городе Пасадена.