Шик, блеск и миллионы страз: Шакира и Лопес сменили восемь образов на Super Bowl

2 февраля Шакира и Дженнифер Лопес зажгли своим выступлением стадион на традиционном для Америки «Супербоуле». Две популярные певицы устроили грандиозное шоу, от которого невозможно было оторвать глаз. Как известно, Шакира безупречно исполняет восточные танцы, а Джей Ло всегда зажигает на сцене во время своих концертов, не уступая профессионалам в хореографических способностях.

Еще этих двух артисток объединяет любовь к эффектным костюмам, которые подчеркивают каждый изгиб тела. Не удивительно, что они подошли к такому мероприятию очень тщательно, заранее заказав костюмы. Шакира сменила на чемпионате Национальной футбольной лиги три образа. Они были изготовлены на заказ норвежским дизайнером Питером Дундасом, который в свое время сотрудничал с Emilio Pucci и Roberto Cavalli. Они были украшены почти двумя миллионами кристаллов Swarovski.

Сначала Шакира выступила в укороченном топе-бюстье с поперечными ремешками, мини-юбке с бахромой и корсетом, который певица сняла во время выступления и представила таким образом второй наряд. Look дополнили стильные манжеты-браслеты и ковбойские ботинки с бахромой, которые тоже были украшены стразами.

А Дженнифер Лопес представила целых 5 образов, которые создал итальянский бренд Atelier Versace. Сначала певица потрясла всех, облачившись в черный, байкерский костюм с золотыми заклепками и шипами. Столь дерзкий образ дополнила розовая юбка с цепями.

Во время выступления Лопес сняла юбку и продемонстрировала обувь с шипами и кожаное боди. К слову, на создание наряда ушло 400 часов.

Также Джей Ло зажигательно станцевала в смелом полупрозрачном боди, украшенном зеркальными элементами, показавшим все прелести фигуры 50-летней звезды. Потом артистка предстала с плащом на плечах с перьями, а также накидка отображала флаг Пуэрто-Рико по цветовой гамме.

Во время финального выхода на сцену две латино-американские певицы показали себя во всей красе. Лопес вышла на публику в полупрозрачном комбинезоне с металическими вставками. А Шакира переоделась в мини-шорты с бахромой, кроп-топ и укороченную куртку-бомбер золотого цвета. А вот ноги артистки украшали кроссовки, сделанные специально для нее, пишет издание Vogue.