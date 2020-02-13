Не банально: Бузова рассказала, о каком подарке мечтает на День всех влюбленных

Телеведущая призналась, что ей хочется получить не материальный презент, который бы вызвал у нее эмоции. Она привела два примера.

Ольга Бузова вся в любви уже несколько месяцев. Как и мечтала телеведущая, она встретила мужчину, который ею восхищается, заботится о ней и не скупиться на подарки. В прошлом году в разгар проекта «План Б», где девушка пыталась найти себе жениха, она стала тесно общаться и снимать мини-ролики с Давидом Манукяном, также известным как Дава. В итоге блогеру удалось завоевать сердце звезды.

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Влюбленные недавно вместе отдохнули в Таиланде. Избранник Ольги устроил для нее романтический вечер в день ее рождения. Он каждый одаривает избранницу множеством комплиментов, когда видит ее в новом наряде. Уже завтра, 14 февраля, такие же пары будут отмечать День влюбленных. Поклонники уверены, что и Бузова захочет по-особенному провести этот день. К слову, она уже намекнула, какой подарок хочет получить от Манукяна.

«Я бы не хотела получать в этот праздник какие-то материальные подарки без смысла. А вот что-то эмоциональное, как, например, путевка на остров с красивыми кораллами и прозрачной водой или, может быть, романтичная фотосессия на двоих — вот чем, я думаю, стоит радовать любимых в День всех влюбленных.», — поделилась звезда с изданием «Комсомольская правда».

К слову, это первый День всех влюбленных за три года, который Бузова проведет со своей второй половинкой. Она уже начала готовиться к этому событию. Девушка отправилась к косметологу и сделала несколько процедур, чтобы освежить лицо. Последние дни у телеведущей много времени отнимают съемки, но, скорее всего, завтра она найдет свободное время, чтобы уделить внимание возлюбленному.