«Я всегда рядом, на расстоянии звонка»: Бузова поздравила Батрутдинова с днем рождения

11 февраля свой день рождения отмечает комик и завидный холостяк Тимур Батрутдинов. В этом году ему исполняется уже 42 года, а мужчина так ни разу и не был женат.

Он искал себе невесту на шоу «Холостяк» в 2015 году и «План Б» в 2019-м. Но сколько красавиц не охотилось за сердцем артиста, он ни с кем так и не сошелся. Его товарищи по Comedy Club Гарик Харламов, Гарик Мартиросян и Александр Ревва уже много лет, как стали порядочными семьянинами, а Тимур все зарабатывает образом одинокого, но очень желанного для дам мужчины.

В прошлом году появилась надежда, что Батрутдинов все-таки нашел свою любовь, когда они с Ольгой Бузовой стали оказывать друг другу знаки внимания. Однако этот роман, скорее всего,был срежиссирован специально для шоу «План Б», потому что, как только трансляция программы закончилась, певица тут же нашла себе другого кавалера, а Тимур так и остался один.

Недавно он трогательно поздравил Ольгу с днем рождения, и вот пришел ее черед.

«Мы уже столько лет с тобой дружим, столько всего прошли и пережили, но всегда поддерживаем друг друга, и я счастлива, что мы сумели сохранить такие теплые отношения, — написала Бузова в Instagram. — Пожалуйста, будь счастлив, Тимур. А я всегда рядом, мой друг, на расстоянии звонка». «Олюсик, мы с тобой связаны какой-то невероятной ментальной связью. Друг у друга учимся прощать, любить, дружить, ошибаться и исправляться. Годы нас уже проверили. Спасибо тебе, что ты есть в моей жизни», — ответил шоумен в комментариях.

Будем надеяться, что в этом году Батрутдинову в личной жизни повезет больше, чем в предыдущем.