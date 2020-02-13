Жесткие слова: Бородину взбесили подписчики-попрошайки

36-летняя Ксения Бородина пожаловалась, что подписчики часто обращаются к ней за деньгами. Зная, что телеведущая неплохо зарабатывает, некоторые из ее поклонников просят помочь финансово. Причины называют разные – кому-то нужно закрыть ипотеку, некоторые не могут прокормить детей, третьи захотели приобрести новенький IPhone. Почти всегда в подобных просьбах она отказывает, рассказала Ксюша, потому что сама привыкла жить по средствам.

Бородина отметила – она никогда не просила ни у кого денег в долг, потому что старалась распределять финансы. Знаменитость не считает это чем-то унизительным, однако, предпочитает «всегда исходить из своих возможностей».

«Я долгое время ездила на марках машин, абсолютно обычных, все удивлялись, а что ты себе Мерседес не купишь, я говорила, что у меня другие цели сейчас в жизни и придет время, и будет Мерседес. Так многие в Москве живут, да и не только, на последние отдают за красивую картинку, а начинки совсем нет, лишь бы антураж вокруг создать, а многие женщины ведутся на это», — рассказала она.

Ксения акцентировала внимание – не нужно воспринимать ее как жадного человека, ведь она всегда готова помочь реально нуждающимся. Однако, спонсировать чужие прихоти она не намерена.

Взгляд Бородиной поспешили поддержать некоторые комментирующие. Они написали, что достаточно часто сталкиваются с наглыми людьми, которые не гнушаются просить деньги даже у практически незнакомых им лиц. «Зачем так делать? Это унизительно, и отношения портит», — сошлись во мнениях они.