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«И все у тебя наладится в жизни»: Бородина дала совет Брэду Питту

Ведущая телепроекта «Дом-2» хочет, чтобы Питт снова сошелся с Дженнифер Энистон.

«И все у тебя наладится в жизни»: Бородина дала совет Брэду Питту
Телеведущая Ксения Бородина. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Ведущая телепроекта «Дом-2» печется о личной жизни голливудского актера. По итогам церемонии вручения кинонаград «Оскар» Ксения Бородина выставила в своем Инстаграм сторис с фотографией красавца Питта, держащего в руке заветную статуэтку:

«Осталось сойтись с Дженнифер и все у тебя наладится в жизни», — подписала снимок Бородина.

Брэд Питт. Фото
Брэд Питт. Фото: сторис Ксении Бородиной/https://www.instagram.com/stories/borodylia/

Брэд Питт стал победителем в номинации «Лучший актер второго плана» за работу в кинокартине «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино.

Не так давно стало известно, что слухи о личной жизни Брэда, которыми активно пестрили ведущие мировые таблоиды, распространяет не кто иной, как родной брат звезды. В частности, среди сплетен и предположений, которые вбрасывал родственник, неоднократно звучало имя Дженнифер Энистон, бывшей жены Питта. Якобы кумир миллионов воссоединился с актрисой и она уже даже ждет близнецов.

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