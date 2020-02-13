200 тысяч за полгода: Моргенштерн скопил более 150 штрафов на новом «мерине»

Свой «Мерседес» рэпер очень любит и регулярно упоминает его в своих треках.

Рэпера Моргенштерна уличили в регулярном нарушении правил дорожного движения. По неподтвержденным пока данным, за полгода Алишер умудрился забыть о правилах 163 раза – именно столько штрафов ему выписали сотрудники ГИБДД.

Покупкой белого «Мерседеса» один из самых востребованных рэперов страны похвастался еще в июле 2019 года. С тех пор любимая машина Моргенштерна неоднократно упоминалась в его треках. Выяснилось, что погонять Алишер очень любит – штрафы ему выписывались преимущественно за превышение скоростного режима, игнорирование дорожных знаков и повторное нарушение правил, отмечает Daily Storm. Квитанции выписывались не только в Уфе, но и в Москве, Петербурге, Самарской и Ульяновской областях.

Всего Алишеру предстоит выплатить более 200 тысяч рублей. Сам музыкант сей факт пока не подтвердил и не опроверг. Ранее рэпер упоминал, что никогда не садится за руль в нетрезвом виде, поскольку он опасается лишения прав.