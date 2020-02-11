«Машину на шею надел»: Моргенштерн обзавелся подвеской за 3 миллиона рублей

Моргенштерн недавно обзавелся новым дорогим украшением – на шее рэпера появился кулон за 3 миллиона рублей. Аккаунт создателей ювелирного украшения Mozi_j обнародовал эксклюзивные кадры, на которых наглядно продемонстрировал, за что кумир молодежи отдал такие деньги. Специалисты рассказали, что кулон и цепочка выполнены из белого золота. Внутреннее наполнение круга изготовлено из голубых сапфиров. Сам значок Playboy выложен из 20-каратных алмазов.

«Первый бриллиант 2020 года. Погнали!» — написали ювелиры.

Оценил ли результат работы Моргенштерн, пока неизвестно. Ранее рэпер в прямом эфире своего стрима передал деньги на изготовление шедевра. Заказчик рассказал, что он хотел бы носить такое украшение, от которого «у всех бы рот открывался». Изготовитель со своей стороны пообещал, что результат Моргенштерна всенепременно удивит.

«Здесь чуть больше трех миллионов рублей. Можно сказать, хату в регионе на шею надел. Ну или машину надел», — иронично заявил блогер.

Отметим, что Моргенштерн не в первый раз обращается к ребятам за эксклюзивными украшениями. Ранее ювелиры уже создавали для Алишера именную цепочку за 250 тысяч рублей, но по признаниям знаменитости, ее украли во время одного из концертов.