«Мы замутили ребенка»: Моргенштерн станет отцом ребенка Клавы Коки

Слухи о романе между певицей Клавой Кокой и артистом Алишером Моргенштерном ходят уже давно, но похоже, именно сейчас звезды решили раскрыть карты. Сегодня, 10 января, пара выложила в своим личных аккаунтах в Instagram одинаковые фотографии, на которых звезды стоят в обнимку. Клава в изящном и белоснежном свадебном платье, которое идеально подчеркивает ее грудь, а Алишер в черной кожаной куртке нараспашку. Но главное, что привлекло фанатов, это подпись к фотографии. Кока оказалась немногословна и просто написала дату, 15 января 2020 года, а вот Алишер рассказал все как есть.

«Мы с Клавой замутили кое че (ребёнка)», — написал на своей странице певец.

Теперь в головах поклонников звездной пары мозаика сложилась воедино, 15 декабря у молодых людей будет свадьба, а Клава Кока беременна, о чем уже давно подозревали многие.