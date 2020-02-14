Обкололась: Екатерина Андреева раскрыла секрет своей молодости

В своем инстаграме телеведущая показала фото с процедуры, а эксперт перечислил, какие еще манипуляции с лицом могла делать Андреева.

58-летняя телеведущая Первого канала Екатерина Андреева не перестает удивлять многих поклонников цветущим внешним видом. Некоторые из фанатов не верят, что в ее возрасте можно выглядеть настолько молодо. Звезда не скрывает, что благодарна за красоту своим генам, а также специалистам, которых регулярно посещает.

И на днях в своем инстаграм-блоге она удивила подписчиков необычным снимком, на котором предстала с иголками во лбу.

«Одни плюсы — ровный лоб, гладкая кожа и отсутствие головной боли», — подчеркнула знаменитость.

На вопросы о процедуре Андреева рассказала, что акупунктура безболезненна и является очень эффективным помощником в борьбе с морщинами. Параллельно звезда отметила, что дважды в неделю делает массаж лица, в том числе «серебряными элеронами».

Специально для портала Teleprogramma.pro косметолог и пластический хирург Мадина Байрамукова пояснила: нельзя со 100-процентной уверенностью заявить об эффективности иглоукалывания в вопросах сохранения молодости.

«Но определенная эффективность у этой методики есть! Она позволяет стимулировать биологически активные точки, что не опровергают ни современная медицина, ни косметология. Иглоукалывание оказывает терапевтическое воздействие на весь организм в целом. Тем не менее можно предположить, что не только иглоукалыванию известная телеведущая обязана своей прекрасной формой. Не будем отрицать очевидного — помимо иглоукалывания здесь задействована генетика. Плюс, вероятнее всего, телеведущая пользуется возможностями современной косметологии и, возможно, даже прибегала к каким-то малоинвазивным методам омоложения (контурной пластике филерами или установке нитей)», — пояснила Мадина Байрамукова.

Справка Teleprogramma.pro

Мадина Байрамукова – пластический хирург, врач-дерматолог, косметолог, обладательница различных профессиональных наград, автор сочетанной методики по скульптурированию лица. В 2006 г. закончила Волгоградский медицинский университет, поступила в клиническую ординатуру по специальности «Дерматовенерология». Параллельно с работой врачом-косметологом Мадина поступила в клиническую ординатуру по специальности «Пластическая хирургия», которую успешно закончила. Владелица клиники «Марусмед» в Пятигорске и филиала этой клиники в Москве.

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