«Скоро треснет уже»: подписчики оценили новую внешность Маши Распутиной

Певица опубликовала серию фото в соцсети, где сама на себя не похожа.

Исполнительница, популярная в 90-е годы, похоже, не собирается мириться со своим возрастом. И в свои 55 лет следит за своим внешним видом, даже не скрывая, что посещает пластических хирургов. Она поделилась несколькими снимками в своем Инстаграм, на которых едва угадываются черты Распутиной. И хотя многие поклонники восхищаются образом Распутиной, некоторые фолловеры с нескрываемым недоумением советуют остановиться с пластикой:

«Лицо скоро треснет уже. Остановитесь!!» – написал один из хейтеров под фотографией певицы.

«Мама дорогая!!, «Страшилка», — не стесняясь в выражениях, написали недоброжелатели. Распутину раскритиковали и за выбор натурального меха – на представленной серии снимков Маша одета в меховые шубу и шапку.

«Это совершенно не модно, не этично, не гуманно», — указал один из зоозащитников.

А не так давно Распутина поделилась с подписчиками воспоминаниями о юмористе Михаиле Задорнове. Она выставила в блоге фото с ним и написала о том, «как много мы все потеряли, лишившись такого замечательного человека, писателя».