«Я начинаю звереть»: Брежневу расстраивает критика в адрес ее семьи 

Экс-солистка группы «ВИА Гра» не терпит ругани и оскорблений со стороны поклонников на страничке личного микроблога.

38-летняя Вера Брежнева высказалась о воспитании детей. У артистки есть 18-летняя дочка Соня и десятилетняя Сара. По слова певицы, когда это необходимо она может проявить строгость, однако в первую очередь считает себя доброй и справедливой мамой.

«Ругаю, если есть за что», — уточнила артиста.

больше по теме Брежнева рассказала, как они с Меладзе отреагировали на слухи о разрыве Знаменитость с иронией относится к небылицам о своих отношениях с мужем.

Возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе подметила, что она дает дочерям любовь, возможности в образовании и свободу выбора. И это, как считает поп-исполнительница, самое главное из того, что она может сделать для своих наследниц. Так, певица не стала запрещать Соне пробовать себя в модельном бизнесе. Однако со временем девушка сама отказалась от этой затеи, сославшись на то, что у нее просто пропало желание.

Говоря о поклонниках и критике хейтеров, Вера подметила, что ограничивает доступ к комментариям в своем микроблоге только в тех случаях, когда ее подписчики переходят на ругань и оскорбления. По словам артистки, она часто видит в СМИ всякие небылицы о том, что она якобы разводится с Меладзе.

Певица уточнила, что больше всего ее расстраивают критические отзывы и комментарии, касающиеся ее семьи и близких.