НОВОСТИ

«Что вы несете?»: Брежнева в пуховике и трико отреагировала на сравнение с «бомжом»

Примечательно, что экс-солистка группы «ВИА Гра» не стала удалять критический отзыв одного из хейтеров в Instagram.

«Что вы несете?»: Брежнева в пуховике и трико отреагировала на сравнение с «бомжом»
Вера Брежнева (Фото: Instagram.com/ververa)

37-летняя Вера Брежнева отреагировала на сравнение с «бомжом». Примечательно, что возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе не стала удалять критический отзыв одного из хейтеров в Instagram. После того, как экс-солистка группы «ВИА Гра» опубликовала на личной страничке микроблога свежее селфи, представ в кадре в сером пуховике и лаконичном трико, поп-исполнительница объяснила, почему отдает предпочтение одежде в стиле Casual.

«Любимые оттенки! Самое важное в одежде для меня после цвета — удобство для поездок, а в холодное время года, чтобы было тепло. Функциональной, теплой, да еще и стильной одежды не много. Но в Киеве и в Питере я нашла», — отметила Брежнева.

Певица Вера Брежнева
Вера Брежнева отреагировала на сравнение с «бомжом» (Фото: Instagram.com/ververa)

«Что за мода??? Выглядеть как бомж. Вы не в том амплуа. Вы должны всегда выглядеть как королева», — обратился к певице один из ее подписчиков.

Сама Вера не смогла оставить критический отзыв хейтера без внимания.

«Что вы несете?!» — задалась вопросом Брежнева, сопроводив свой вопрос удивленным смайлом.

В интервью Вячеславу Манучарову для его YouTube-канала певица призналась, что часто вступает в переписку с поклонниками. По мнению артистки, только глубоко несчастный человек с личными комплексами и переживаниями может позволить себе нелицеприятные высказывания в адрес другого.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Вера Брежневаестественная красотаЗвездный стильКонстантин Меладзекрасота вне возрастамода и стиль
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Что вы несете?»: Брежнева в пуховике и трико отреагировала на сравнение с «бомжом»
Интересно?
Поделись с друзьями: