«Что вы несете?»: Брежнева в пуховике и трико отреагировала на сравнение с «бомжом»

Примечательно, что экс-солистка группы «ВИА Гра» не стала удалять критический отзыв одного из хейтеров в Instagram.

37-летняя Вера Брежнева отреагировала на сравнение с «бомжом». Примечательно, что возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе не стала удалять критический отзыв одного из хейтеров в Instagram. После того, как экс-солистка группы «ВИА Гра» опубликовала на личной страничке микроблога свежее селфи, представ в кадре в сером пуховике и лаконичном трико, поп-исполнительница объяснила, почему отдает предпочтение одежде в стиле Casual.

«Любимые оттенки! Самое важное в одежде для меня после цвета — удобство для поездок, а в холодное время года, чтобы было тепло. Функциональной, теплой, да еще и стильной одежды не много. Но в Киеве и в Питере я нашла», — отметила Брежнева.

«Что за мода??? Выглядеть как бомж. Вы не в том амплуа. Вы должны всегда выглядеть как королева», — обратился к певице один из ее подписчиков.

Сама Вера не смогла оставить критический отзыв хейтера без внимания.

«Что вы несете?!» — задалась вопросом Брежнева, сопроводив свой вопрос удивленным смайлом.

В интервью Вячеславу Манучарову для его YouTube-канала певица призналась, что часто вступает в переписку с поклонниками. По мнению артистки, только глубоко несчастный человек с личными комплексами и переживаниями может позволить себе нелицеприятные высказывания в адрес другого.