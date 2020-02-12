Бесценные моменты: экс-жена Григорьева-Апполонова поделилась снимками из роддома

Недавно Андрей Григорьев-Апполонов развелся со своей женой Мариной Банковой. Она ушла от певца к баскетболисту Андрею Зубкову. Влюбленные вскоре оформили свои отношения, так как бывшая избранница рыжего из «Иванушек» забеременела. 12 января девушка стала мамой в третий раз. Она родила сына, весом 4 килограмма и ростом 57 сантиметров. Супруги назвали его Александром.

И вот спустя месяц Марина отпраздновала первую дату своего наследница. В соцсети по такому случаю она опубликовала трогательные снимки из роддома. На них запечатлен ее возлюбленный и сыном на руках. Баскетболист выглядит счастливым. По всей видимости, он поддерживал свою избранницу во время родов. «Ровно месяц назад в это время мы поехали на встречу с нашим счастьем!», — написала многодетная мама.

Поклонники снова поздравили пару и отметили, что Марина прекрасно выглядела во время родов. «С первым месяцем вас, Машуля», «Машуличка, главное вы счастливы, а мы только радуемся», «Радостно и приятно на вас смотреть», «очень трогательные фото», «Бесценные моменты!.. Отличная пара, держитесь вместе своей бандой большой!», «Как приятно держать на руках своё сокровище», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что старший сын Марины Иван родился в 2003 году, а Артемий спустя пять лет. Сейчас сыновья Григорьева-Апполонова проводят одинаковое количество времени с мамой и своим отцом. По словам самого певца, со временем его чувства с женой остыли. Он отмечал, что уважительно относится к бывшей жене и ее новому избраннику.