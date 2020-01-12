«Мое счастье»: экс-жена Григорьева-Апполонова родила сына баскетболисту

Как известно, недавно Андрей Григорьев-Апполонов развелся со своей женой Мариной Банковой. Она ушла от певца к баскетболисту Андрею Зубкову. А вскоре девушка поделилась радостной новостью, что ждет ребенка. И вот 12 января Марина родила сына. Для нее этот ребенок стал третьим. Рыжему из «Иванушек» она тоже родила двух сыновей. Малыш появился на свет в столичном госпитале «Лапино».

«Добро пожаловать в этот мир, моё счастье!» — написала бывшая жена артиста.

На кадрах запечатлены крохотные ножки мальчика, который весит 4 килограмма при росте 57 сантиметров. Также на другом фото сама Марина позирует со своим мужем, держа на руках ребенка. Трогательные кадры растрогали пользователей Сети, а друзья поздравили девушку с пополнением.

«Машуля-мамуля поздравляю!!!! Козероги лучшие!» — отметила Мария Гребенкина. «Добро пожаловать, малыш», — присоединилась Виктория Лопырева. «Поздравляю», — не осталась в стороне и Анна Семенович. Поклонники пожелали супругам и их наследнику счастья. К слову, малыша влюбленные назвали Александром.

Напомним, что старший сын Марины Иван появился на свет в 2003 году, а Артемий спустя пять лет. Сейчас сыновья Григорьева-Апполонова проводят одинаковое количество времени с мамой и своим отцом. Сам певец говорил, что их чувства с женой с годами остыли. В то же время он очень уважительно относится к бывшей жене и ее новому выбору.