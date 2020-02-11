«Черная полоса пройдет»: экстрасенс Кинжинов дал прогноз относительно Григорьева-Апполонова

Финалист 18 «Битвы экстрасенсов», таролог Александр Кинжинов предсказал улучшения в состоянии бывшего солиста «Иванушек» Андрея Григорьева-Аполлонова. Напомним, поклонники творчества «рыжего» не первый день обсуждают в соцсетях изменившийся внешний вид артиста: снимки с Бали наглядно продемонстрировали пагубные изменения в фигуре и лице исполнителя. Григорьев-Аполлонов перестал бриться и в целом выглядел уставшим. Переживал за состояние певца и композитор Игорь Матвиенко – тот заявил, что ему тяжело наблюдать, как его подопечный убивает себя.

Экстрасенс Кинжинов поспешил успокоить поклонников – в скором времени Григорьев-Аполлонов придет в себя. В беседе с порталом Teleprogramma.pro таролог рассказал, что проблема артиста кроется в его избыточной эмоциональности. Конкретно сейчас Андрей находится в некой депрессии, которую и пытается заглушить алкоголем.

«Зеленый змий появился в его жизни в период душевных переживаний. Для меня очевидно, что черная полоса в жизни Андрея Григорьева-Апполонова вскоре пройдет, депрессия отступит. Осталось подождать совсем немного. У певца впереди ещё крупные творческие проекты, выступления», — заверил спикер.