«Я за создание союза в жизни, а не брака»
Анастасия Волочкова
Звездный гость
«Алексей Кравченко признался в изменах»
Лера Кудрявцева

«Черная полоса пройдет»: экстрасенс Кинжинов дал прогноз относительно Григорьева-Апполонова

Поклонники бывшего «Иванушки» переживают, что их кумир медленно спивается после развода.

«Черная полоса пройдет»: экстрасенс Кинжинов дал прогноз относительно Григорьева-Апполонова
Таролог Александр Кинжинов. Фото: тв-канал ТНТ

Финалист 18 «Битвы экстрасенсов», таролог Александр Кинжинов предсказал улучшения в состоянии бывшего солиста «Иванушек» Андрея Григорьева-Аполлонова. Напомним, поклонники творчества «рыжего» не первый день обсуждают в соцсетях изменившийся внешний вид артиста: снимки с Бали наглядно продемонстрировали пагубные изменения в фигуре и лице исполнителя. Григорьев-Аполлонов перестал бриться и в целом выглядел уставшим. Переживал за состояние певца и композитор Игорь Матвиенко – тот заявил, что ему тяжело наблюдать, как его подопечный убивает себя.

Экстрасенс Кинжинов поспешил успокоить поклонников – в скором времени Григорьев-Аполлонов придет в себя. В беседе с порталом Teleprogramma.pro таролог рассказал, что проблема артиста кроется в его избыточной эмоциональности. Конкретно сейчас Андрей находится в некой депрессии, которую и пытается заглушить алкоголем.

«Зеленый змий появился в его жизни в период душевных переживаний. Для меня очевидно, что черная полоса в жизни Андрея Григорьева-Апполонова вскоре пройдет, депрессия отступит. Осталось подождать совсем немного. У певца впереди ещё крупные творческие проекты, выступления», — заверил спикер.

Тэги

«Иванушки International»Александр КинжиновАндрей Григорьев-АполлоновАндрей Григорьев-Аполлонов личная жизньГригорьев-Аполлонов новостиПрограмма "Битва экстрасенсов"ТНТ
Loading...