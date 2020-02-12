Подобрала партнера: Кейт Бекинсейл зажгла в парном танце

Голливудская актриса показала поклонникам, как надо двигаться и с кем это особенно интересно.

В своем блоге в Инстаграм знаменитая актриса Кейт Бекинсейл разместила видео, на котором она исполняет горячий танец вместе со своим питомцем. На плече звезды сиди ее кот, а подпись под видео гласит:

«Выбирайте партнера для танца равных способностей, если это возможно»

Подписчики бурно отреагировали на зажигательные движения актрисы – звезда вампирских саг соблазнительно двигала бедрами в такт музыке, чем привела в экстаз добрую половину своих фолловеров. А кто-то из фанатов с грустью заметил:

«Кейт, почему у тебя нет парня? Почему только животные? Почему такая интересная женщина и талантливая актриса одна? Друзья и животное не в счет» — спросил фанат.

Напомним, Кейт Бекинсейл осенью прошлого года оформила развод со своим мужем, Леном Уайзманом. В отношениях пара была более десяти лет. А недавно папарацци застали 45-летнюю звезду с 29-летним рэп-исполнителем. Но актриса категорично отвергла все слухи.