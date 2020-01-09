46-летнюю Кейт Бекинсейл заметили с 29-летним другом своего бывшего

Церемония вручения премии «Золотой глобус» дала массу поводов для сплетен и пересудов. Так, папарацци сняли актрису Кейт Бекинсейл, которая садилась в машину вместе с молодым парнем после вечеринки InStyle и Warner Bros. В спутнике 46-летней героини фильма «Перл-Харбор» репортеры узнали 29-летнего рэпера Machine Gun Kelly.

Любопытно, что на after-party после «Золотого глобуса» в прошлом году Кейт Бекинсейл познакомилась с 26-летним юмористическим актером Питом Дэвидсоном. Пара несколько месяцев была в любовных отношениях, которые быстро закончились. Нынешний предполагаемый избранник актрисы Machine Gun Kelly, чье настоящее имя Колсон Бэйкер, – близкий друг ее прошлогоднего бойфренда.

После того, как фотография актрисы и рэпера попала в СМИ, Кейт стали писать поклонники с просьбой прокомментировать свой роман. Бекинсейл отвергла все слухи и резко поставила любопытных на место.

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«Почему вы не беспокоитесь о том, что на самом деле важно, и не жертвуете на австралийские дикие пожары, а тратите свою жалкую жизнь на тупые сплетни», — написала разъяренная Кейт.

К слову, на «Золотом глобусе» Бекинсейл блистала в элегантном белоснежном платье с глубоким вырезом и удостоилась высокой оценки стилистов за выбор наряда.