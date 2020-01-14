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«Фантастика!»: Кейт Бекинсейл показала блестящую растяжку перед выходом на красную дорожку

46-летняя актриса продемонстрировала, как высоко умеет задирать ноги.

«Фантастика!»: Кейт Бекинсейл показала блестящую растяжку перед выходом на красную дорожку
Кейт Бекинсейл. Фото: globallookpress

В Лос-Анджелесе состоялась 25-я ежегодная церемония вручения кинопремии американских критиков Critics’ Choice. На красной дорожке отметились многие знаменитости – Шарлиз Терон, Дженнифер Лопес, Энн Хэтэуэй, Николь Кидман и многие другие звезды.

Кейт Бекинсейл также блистала на мероприятии. А своим подписчикам в Инстаграм актриса показала, как готовится к важному мероприятию. На видео 46-летняя селебрити сидит на стуле посреди комнаты, задрав вверх ногу, на которую стилисты наносят хайлайтер. Между ног Кейт лежит пушистый бело-серый кот, которого она поглаживает за ушком, не забывая улыбаться на камеру. Поклонники пришли в восторг от фантастической растяжки актрисы и посмотрели видео почти 2 миллиона раз.

«Это невероятно!», «Фантастика! Какая растяжка!», «Выглядите на 20 лет», — пишут поклонники Кейт Бекинсейл. На церемонии вручения кинопремии героиня фильма «Перл-Харбор» появилась в жемчужно-сером платье, усыпанном серебристыми блестками. Наряд открывал одно плечо, второе украшал длинный полупрозрачный шлейф. Образ звезды дополнили длинные серьги и макияж в смелых розовых тонах.

Ранее мы рассказывали, что на красной дорожке кинопремии Critics’ Choice особенно выделялся 50-летний актер Билли Портер. Он явился на церемонию, нарядившись в женское платье-комбинезон мятного цвета. Эпатажный образ артиста подчеркивал яркий маникюр, массивные украшения и разноцветные бабочки, рассыпанные по плечам.

Также мы сообщали, что на церемонии вручения премии «Золотой глобус» 46-летнюю Кейт Бекинсейл сняли в автомобиле с 29-летним рэпером Machine Gun Kelly, чье настоящее имя Колсон Бэйкер. Любопытно, что музыкант является близким другом бывшего бойфренда актрисы – 26-летнего юмористического актера Пита Дэвидсона.

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«Фантастика!»: Кейт Бекинсейл показала блестящую растяжку перед выходом на красную дорожку
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