Началось с корпоратива: Шаляпин объяснил, как сблизился с миллионершей

Певец шикарно отдохнул с новой возлюбленной в Лос-Анджелесе и на лайнере в тихоокеанском круизе.

Только в конце января Прохор Шаляпин расстался со своей возлюбленной Виталиной Цымбалюк-Романовской и тут же закрутил новый роман. На сей раз в его любовные сети попала гражданка Канады Татьяна, обладающая адвокатским холдингом, автопарком и многомиллионным состоянием.

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Любопытно, что предыдущая пассия – бывшая жена Джигарханяна – позже стала говорить о том, что их отношения были фикцией. А Прохор в интервью Teleprogramma.pro перед Новым годом мечтал о том, чтобы о нем люди чаще слышали, как о певце и телеведущем, а не как о герое светской хроники. Но, как видим, не удержался, закрутил роман (и возможно даже, что настоящий) с очередной дамой «около 40-ка». Самому Шаляпину, впрочем, тоже уже немало – 36 лет.

За время их непродолжительного романа певец успел побывать с миллионершей в Лос-Анджелесе, где тратил 2 млн в день на шикарные апартаменты. И в тихоокеанском круизе, где парочке пришлось раскошелиться на 7 тыс. долларов из расчета на одного человека.

«Комсомольская правда» не постеснялась и спросила Шаляпина, кто банковал на этом празднике жизни. Артист ответил уклончиво, но определенные выводы из его слов все-таки сделать можно.

«Какая разница, за чей счет банкет? Какая разница, чьи деньги? Главное, чтобы они были», — сказал он.

Кстати, певец проявил себя весьма благодарным кавалером и пригласил свою новую возлюбленную к себе в Москву. Правда, до этого он все-таки посетит родину Татьяны — Канаду.

«Она женщина с огоньком. С такой не соскучишься», — говорит Прохор про свою пассию и признается, что сейчас они переживают романтические отношения.

А начались они с делового предложения бизнесвумен, которая пригласила его выступить в Монако для своей компании. Потом последовал корпоратив для Татьяны в Лос-Анджелесе, который плавно перерос в романтическую связь.