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Новая возлюбленная Шаляпина из Канады оказалась богатой и незамужней дамой

Ее близкая подруга заявила, что женщина не обременена семейными узами.

Новая возлюбленная Шаляпина из Канады оказалась богатой и незамужней дамой
Шаляпин продолжает свой курортный роман/http://globallookpress.com/

Новая возлюбленная музыканта Прохора Шаляпина сорокалетняя Татьяна оказалась очень богатой и незамужней женщиной. Ее близкая подруга раскрыла некоторые подробности о женщине. По словам подруги, у Татьяны нет мужа. Она свободная женщина, поэтому вполне имеет право на романы. Тем более. что и Прохор Шаляпин сейчас свободен.

«Она действительно богата. И может себе позволить проводить время так, как сочтет нужным. И дружить, с кем захочет», — заявила подруга сорокалетней миллионерши из Канады.

Отметим, что уже больше месяца Прохор Шаляпин находится за рубежом. После расставания с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской он ведет достаточно разгульный образ жизни. Певец закрутил роман с сорокалетней Татьяной.

Парочку видели в одном из самых дорогих отелей Лос-Анджелеса. За люкс они выложили более двух миллионов рублей в переводе на российские деньги. Парочка передвигалась по Америке исключительно на дорогих лимузинах. Обедали влюблённые в ресторанах, где оставляли немалые деньги, сообщает «Комсомольская правда».

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Новая возлюбленная Шаляпина из Канады оказалась богатой и незамужней дамой
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