Шаляпин пытается определиться, с какой дамой сердца отправиться в отпуск

Прохор Шаляпин планирует все новогодние праздники работать на корпоративах в поте лица. Да и в рождественские каникулы звезде тоже не удастся вырваться – любимец публики ведет «Прогноз погоды» на НТВ все праздничные дни, а после 2 января начинает трудиться над эфирами программы «Знаменитые и смешные».
Отдых для артиста начнется только после 15 января. Прохор по традиции улетает в это время в жаркие страны. На прямой вопрос корреспондента Teleprogramma.pro, с какой дамой сердца он поедет к морю певец ответил: «Я пока не знаю».
Напомним, недавно Шаляпин расстался с Виталиной Цымбалюк-Романовской, заявив, что боится серьезных отношений. При этом его бывшая пассия намекнула в Сети, что их союз в принципе был фиктивным. А недавно музыкант появился на одной из московских вечеринок со своей бывшей женой Ларисой Копенкиной. Вместе с ней артист спел песню «Мы не такие». В ней есть строки: «Больше тебя никому не отдам, сколько бы нам не вставляли палки».
В разговоре с журналистом Teleprogramma.pro Шаляпин признался, что хотел бы уменьшить в своей жизни количество «желтухи» и больше реализовываться в жизни творчески – с песнями и телевизионными проектами.
«Я всех поздравляю с 20-ми годами 20-го века, пусть эти 20-е будут, как 100 лет назад, веселыми и беззаботными. Желаю, чтобы у всех все получалось, любви огромной, здоровья и ощущения счастья!» — сказал Прохор читателям нашего издания.