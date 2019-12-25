Шаляпин пытается определиться, с какой дамой сердца отправиться в отпуск

Певец и телеведущий традиционно на Новый год работает, а потом едет в жаркие страны.

Прохор Шаляпин планирует все новогодние праздники работать на корпоративах в поте лица. Да и в рождественские каникулы звезде тоже не удастся вырваться – любимец публики ведет «Прогноз погоды» на НТВ все праздничные дни, а после 2 января начинает трудиться над эфирами программы «Знаменитые и смешные».

Отдых для артиста начнется только после 15 января. Прохор по традиции улетает в это время в жаркие страны. На прямой вопрос корреспондента Teleprogramma.pro, с какой дамой сердца он поедет к морю певец ответил: «Я пока не знаю».

Напомним, недавно Шаляпин расстался с Виталиной Цымбалюк-Романовской, заявив, что боится серьезных отношений. При этом его бывшая пассия намекнула в Сети, что их союз в принципе был фиктивным. А недавно музыкант появился на одной из московских вечеринок со своей бывшей женой Ларисой Копенкиной. Вместе с ней артист спел песню «Мы не такие». В ней есть строки: «Больше тебя никому не отдам, сколько бы нам не вставляли палки».

В разговоре с журналистом Teleprogramma.pro Шаляпин признался, что хотел бы уменьшить в своей жизни количество «желтухи» и больше реализовываться в жизни творчески – с песнями и телевизионными проектами.